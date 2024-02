Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) fällt am Vormittag

Airbus SE (ex EADS) im Fokus

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 153,40 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Airbus SE (ex EADS) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 0,2 Prozent auf 153,40 EUR. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie sank bis auf 153,12 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 153,42 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 8.555 Airbus SE (ex EADS)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 07.02.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 152,82 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 0,38 Prozent Plus fehlen der Airbus SE (ex EADS)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 114,08 EUR. Dieser Wert wurde am 20.03.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ist somit 25,63 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 1,80 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,41 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 151,88 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Airbus SE (ex EADS) am 15.02.2024. Airbus SE (ex EADS) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 14.897,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 27,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20.644,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Airbus SE (ex EADS) dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 01.05.2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 6,59 EUR je Aktie in den Airbus SE (ex EADS)-Büchern.

