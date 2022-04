Airbus SE (ex EADS) Aktie News: Airbus SE (ex EADS) legt am Freitagmittag zu

Das Papier von Airbus SE (ex EADS) konnte um 12:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,7 Prozent auf 106,04 EUR. Der Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 106,68 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 103,88 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 227.557 Airbus SE (ex EADS)-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 121,06 EUR erreichte der Titel am 05.01.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie liegt somit 12,41 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.03.2022 (90,32 EUR). Der aktuelle Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ist somit 17,40 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 146,50 EUR.

Airbus SE (ex EADS) ließ sich am 17.02.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,49 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,79 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 13,96 Prozent auf 16.994,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 19.751,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 05.05.2022 werden die Q1 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Airbus SE (ex EADS)-Ergebnisse für Q2 2023 erwarten Experten am 27.07.2023.

Von Analysten wird erwartet, dass Airbus SE (ex EADS) im Jahr 2023 6,89 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

Boeing-Aktie unter Druck: Boeing beginnt Geschäftsjahr mit Milliardenverlust - Neue 777X verzögert sich weiter

Airbus-Aktie gibt nach: Airbus und ITA wollen mit Kooperation Flugtaxis in Italien voranbringen

Airbus-Aktie freundlich: Belegschaft in Varel lehnt Partnerschaft mit Zulieferer Mubea ab - Qatar Airways unterliegt im Streit um Airbus-Großauftrag vor Gericht

Ausgewählte Hebelprodukte auf Airbus SE (ex EADS) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Airbus SE (ex EADS) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Airbus SE (ex EADS)

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com