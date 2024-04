Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) gibt am Mittag nach

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,7 Prozent auf 154,40 EUR ab.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie musste um 11:49 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,7 Prozent auf 154,40 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 154,34 EUR. Bei 157,74 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 41.638 Airbus SE (ex EADS)-Aktien gehandelt.

Am 27.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 172,82 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie mit einem Kursplus von 11,93 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.05.2023 bei 120,08 EUR. Mit Abgaben von 22,23 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,41 EUR. Im Vorjahr erhielten Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre 1,80 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 179,38 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie aus.

Am 25.04.2024 legte Airbus SE (ex EADS) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,86 Prozent auf 22,89 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 20,64 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 30.07.2024 dürfte Airbus SE (ex EADS) Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 30.04.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 6,57 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

