Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 155,48 EUR ab.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 155,48 EUR. Der Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 154,10 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 157,74 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 106.338 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 27.03.2024 bei 172,82 EUR. Der derzeitige Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie liegt somit 10,03 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.05.2023 (120,08 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 22,77 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,80 EUR an Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,41 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 179,38 EUR für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte Airbus SE (ex EADS) am 25.04.2024 vor. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 22,89 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 20,64 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Airbus SE (ex EADS) wird am 30.07.2024 gerechnet. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte Airbus SE (ex EADS) möglicherweise am 30.04.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 6,57 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

