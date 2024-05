Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Mittwochmittag verlustreich

Airbus SE (ex EADS) im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,8 Prozent auf 157,24 EUR.

Um 11:48 Uhr fiel die Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 157,24 EUR ab. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie sank bis auf 156,96 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 157,96 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 42.234 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 27.03.2024 bei 172,82 EUR. Mit einem Zuwachs von 9,91 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 120,24 EUR ab. Mit Abgaben von 23,53 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,80 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,43 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 179,38 EUR für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Airbus SE (ex EADS) am 25.04.2024. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,76 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Airbus SE (ex EADS) ein EPS von 0,59 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 12,83 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11,76 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.07.2024 veröffentlicht. Airbus SE (ex EADS) dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 30.07.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 6,55 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

