Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Mittwochnachmittag mit KursVerlusten

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Airbus SE (ex EADS) befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,6 Prozent auf 157,50 EUR ab.

Um 15:52 Uhr fiel die Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 157,50 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 156,30 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 157,96 EUR. Von der Airbus SE (ex EADS)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 73.927 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.03.2024 bei 172,82 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Airbus SE (ex EADS)-Aktie derzeit noch 9,73 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 120,24 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 23,66 Prozent könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,80 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,43 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Airbus SE (ex EADS)-Aktie wird bei 179,38 EUR angegeben.

Airbus SE (ex EADS) ließ sich am 25.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,76 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,59 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 12,83 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11,76 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 30.07.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 30.07.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Airbus SE (ex EADS)-Gewinn in Höhe von 6,55 EUR je Aktie aus.

