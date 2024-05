Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Vormittag mit Verlusten

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,4 Prozent auf 157,80 EUR ab.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie musste um 09:03 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 157,80 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 157,80 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 157,96 EUR. Bisher wurden via XETRA 4.962 Airbus SE (ex EADS)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 27.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 172,82 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 9,52 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 24.10.2023 auf bis zu 120,24 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,80 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,43 EUR. Im Vorjahr erhielten Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre 1,80 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der Airbus SE (ex EADS)-Aktie wird bei 179,38 EUR angegeben.

Am 25.04.2024 lud Airbus SE (ex EADS) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,76 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Airbus SE (ex EADS) ein EPS von 0,59 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 12,83 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Airbus SE (ex EADS) 11,76 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 30.07.2024 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 30.07.2025.

Den erwarteten Gewinn je Airbus SE (ex EADS)-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 6,55 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

DAX 40-Titel Airbus SE (ex EADS)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Airbus SE (ex EADS) von vor 5 Jahren abgeworfen

Airbus-Aktie profitiert von Rekordbestellung von Saudi-Arabiens staatlicher Airline Saudia

Aktienempfehlung: So bewertet Deutsche Bank AG die Airbus SE (ex EADS)-Aktie