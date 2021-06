Airbus SE (ex EADS)-Aktie aktuell: Anleger schicken Airbus SE (ex EADS) auf rotes Terrain

Der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,3 Prozent auf 106,86 EUR. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 106,66 EUR ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 107,34 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 30.296 Airbus SE (ex EADS)-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 116,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 17.06.2021 erreicht. Am 26.09.2020 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 57,87 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 117,69 EUR. Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,31 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie belaufen.

Airbus SE (ehemals EADS) ist ein europäischer Konzern, der aus der Fusion der deutschen DaimlerChrysler Aerospace AG, der französischen Aerospatiale Matra und der spanischen CASA entstanden ist. Die Airbus Group gilt als Europas größtes Luft- und Raumfahrtunternehmen sowie als einer der größten Rüstungskonzerne weltweit. Das Unternehmen ist in der zivilen Luftfahrt, im Bereich der Verteidigungstechnologie, beim Bau von Hubschraubern, in der Raumfahrt, bei der Konstruktion und Fertigung von Transport- und Kampfflugzeugen sowie den dazugehörigen Dienstleistungen tätig. Zur Airbus Group gehören unter anderem der zivile Flugzeugbauer Airbus, der Hubschrauber-Hersteller Eurocopter und das Raumfahrtunternehmen Astrium.

