Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) verteuert sich am Mittag

So entwickelt sich Airbus SE (ex EADS)

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Airbus SE (ex EADS). Zuletzt wies die Airbus SE (ex EADS)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 130,92 EUR nach oben.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 130,92 EUR. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie zog in der Spitze bis auf 131,06 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 130,74 EUR. Bisher wurden via XETRA 38.538 Airbus SE (ex EADS)-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 133,98 EUR markierte der Titel am 19.06.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie liegt somit 2,28 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.10.2022 bei 86,53 EUR. Derzeit notiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie damit 51,30 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 139,89 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie aus.

Am 03.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,59 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Airbus SE (ex EADS) 1,49 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat Airbus SE (ex EADS) im vergangenen Quartal 11.763,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Airbus SE (ex EADS) 12.000,00 EUR umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 26.07.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von Airbus SE (ex EADS) rechnen Experten am 25.07.2024.

Den erwarteten Gewinn je Airbus SE (ex EADS)-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 5,60 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick

Airbus-Aktie gibt dennoch nach: Airbus startet Kooperation mit Lanzajet bei nachhaltigem Treibstoff

Airbus-Aktie kaum verändert: Airbus erhält Großauftrag von Flugzeugfinanzierer Avolon