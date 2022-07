Airbus SE (ex EADS) Aktie News: Airbus SE (ex EADS) steigt am Vormittag

Um 29.07.2022 09:22:00 Uhr ging es für das Airbus SE (ex EADS)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 104,14 EUR. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 104,34 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 104,22 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 8.843 Airbus SE (ex EADS)-Aktien umgesetzt.

Am 05.01.2022 erreichte der Anteilsschein mit 121,06 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 13,98 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 05.07.2022 gab der Anteilsschein bis auf 88,92 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie 17,12 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 148,09 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Airbus SE (ex EADS) am 28.07.2022. Das EPS wurde auf 0,87 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,46 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 12.810,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 22,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10.460,00 EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2022 erfolgen. Die Veröffentlichung der Airbus SE (ex EADS)-Ergebnisse für Q3 2023 erwarten Experten am 01.11.2023.

Den erwarteten Gewinn je Airbus SE (ex EADS)-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 5,05 EUR fest.

