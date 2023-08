Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Dienstagmittag kaum verändert

Aktienkurs aktuell

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagmittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 132,34 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Mit einem Wert von 132,34 EUR bewegte sich die Airbus SE (ex EADS)-Aktie um 11:47 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Den Tageshöchststand markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 132,64 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bisher bei 131,38 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 132,54 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 24.985 Airbus SE (ex EADS)-Aktien umgesetzt.

Bei 138,72 EUR erreichte der Titel am 25.07.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,82 Prozent über dem aktuellen Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Am 04.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 86,53 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 34,62 Prozent könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 140,78 EUR an.

Am 26.07.2023 hat Airbus SE (ex EADS) die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Airbus SE (ex EADS) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 32,50 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 15.900,00 EUR im Vergleich zu 12.000,00 EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 08.11.2023 dürfte Airbus SE (ex EADS) Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 30.10.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 5,63 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

