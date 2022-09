Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) tendiert am Mittag nahe Vortagesschluss

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie zeigte sich um 12:22 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 89,08 EUR an der Tafel. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie zog in der Spitze bis auf 90,21 EUR an. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie gab in der Spitze bis auf 88,70 EUR nach. Bei 89,74 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Airbus SE (ex EADS)-Aktien beläuft sich auf 116.837 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 121,06 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.01.2022 erreicht. Gewinne von 26,42 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 28.09.2022 gab der Anteilsschein bis auf 86,83 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie liegt somit 2,59 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 141,82 EUR für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie aus.

Am 28.07.2022 äußerte sich Airbus SE (ex EADS) zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Umsatz wurde auf 12.000,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 15,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 14.177,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q3 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2022 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q3 2023-Finanzergebnisse von Airbus SE (ex EADS) rechnen Experten am 01.11.2023.

Den erwarteten Gewinn je Airbus SE (ex EADS)-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 4,96 EUR fest.

