Airbus SE (ex EADS) Aktie News: Airbus SE (ex EADS) gesucht

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 113,84 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX, der aktuell bei 15.948 Punkten steht. Bei 113,96 EUR erreichte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 113,18 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 54.522 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

Bei 120,92 EUR markierte der Titel am 29.07.2021 eines neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Am 29.01.2021 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 81,90 EUR.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 134,00 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie aus. Von Analysten wird erwartet, dass Airbus SE (ex EADS) im Jahr 2022 5,17 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Airbus SE (ehemals EADS) ist ein europäischer Konzern, der aus der Fusion der deutschen DaimlerChrysler Aerospace AG, der französischen Aerospatiale Matra und der spanischen CASA entstanden ist. Die Airbus Group gilt als Europas größtes Luft- und Raumfahrtunternehmen sowie als einer der größten Rüstungskonzerne weltweit. Das Unternehmen ist in der zivilen Luftfahrt, im Bereich der Verteidigungstechnologie, beim Bau von Hubschraubern, in der Raumfahrt, bei der Konstruktion und Fertigung von Transport- und Kampfflugzeugen sowie den dazugehörigen Dienstleistungen tätig. Zur Airbus Group gehören unter anderem der zivile Flugzeugbauer Airbus, der Hubschrauber-Hersteller Eurocopter und das Raumfahrtunternehmen Astrium.

