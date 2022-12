Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) tendiert am Mittag seitwärts

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie zeigte sich um 12:04 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 111,60 EUR an der Tafel. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bisher bei 111,60 EUR. Bei 110,64 EUR markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 110,70 EUR. Zuletzt wechselten 44.138 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

Am 05.01.2022 erreichte der Anteilsschein mit 121,06 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,81 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 86,53 EUR. Dieser Wert wurde am 03.10.2022 erreicht. Mit Abgaben von 28,97 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 149,80 EUR aus.

Airbus SE (ex EADS) gewährte am 28.10.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,85 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,51 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 26,54 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 13.309,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 10.518,00 EUR in den Büchern gestanden.

Airbus SE (ex EADS) wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 16.02.2023 vorlegen.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 4,91 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

