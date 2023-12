Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) kommt am Mittag kaum vom Fleck

Airbus SE (ex EADS) im Fokus

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) zeigt am Freitagmittag wenig Änderung. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 139,72 EUR an der Tafel.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie kam im XETRA-Handel um 11:45 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 139,72 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bisher bei 140,26 EUR. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 139,56 EUR ab. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 139,82 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 22.824 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 143,98 EUR erreichte der Titel am 14.12.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ist somit 3,05 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 29.12.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 110,64 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie liegt somit 26,28 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 146,25 EUR.

Airbus SE (ex EADS) veröffentlichte am 08.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,02 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,85 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 14.897,00 EUR – ein Plus von 11,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Airbus SE (ex EADS) 13.309,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Airbus SE (ex EADS) wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 15.02.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Airbus SE (ex EADS)-Anleger Experten zufolge am 13.02.2025 werfen.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,58 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie belaufen.

