Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) reagiert am Nachmittag positiv

Airbus SE (ex EADS) im Fokus

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 140,08 EUR.

Die Aktie notierte um 14:05 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 140,08 EUR zu. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie zog in der Spitze bis auf 140,26 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 139,82 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 95.975 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 143,98 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.12.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,78 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 110,64 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (29.12.2022). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 21,02 Prozent.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 146,25 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Airbus SE (ex EADS) am 08.11.2023. Es stand ein EPS von 1,02 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Airbus SE (ex EADS) noch ein Gewinn pro Aktie von 0,85 EUR in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11,93 Prozent auf 14.897,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 13.309,00 EUR in den Büchern gestanden.

Airbus SE (ex EADS) wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 15.02.2024 vorlegen. Experten kalkulieren am 13.02.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Airbus SE (ex EADS).

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Airbus SE (ex EADS) einen Gewinn von 5,58 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

