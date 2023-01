Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Montagnachmittag mit Abschlägen

Die Aktie notierte um 04:22 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 116,30 EUR. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie sank bis auf 114,88 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 115,12 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 162.514 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.01.2023 bei 122,00 EUR. Mit einem Zuwachs von 4,67 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 03.10.2022 bei 86,53 EUR. Mit einem Kursverlust von 34,40 Prozent würde die Airbus SE (ex EADS)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 145,25 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie aus.

Am 28.10.2022 hat Airbus SE (ex EADS) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,85 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,51 EUR je Aktie generiert. Airbus SE (ex EADS) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 13.309,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 26,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 10.518,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 16.02.2023 veröffentlicht. Experten erwarten die Q4 2023-Kennzahlen am 15.02.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 4,89 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

Airbus-Aktie in Rot: Jefferies stuft Airbus auf 'Hold' ab - Air France-KLM bestellt bei Airbus weitere Passagier- und Frachtjets

Airbus-Aktie dennoch im Plus: Deutsche Bank stuft Airbus von "Buy" auf "Hold" ab

Airbus-Aktie stabil: Airbus steigerte 2022 Hubschrauber-Auslieferungen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Airbus SE (ex EADS) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbus SE (ex EADS) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbus SE (ex EADS)

Bildquellen: Airbus