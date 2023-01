Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) tendiert am Montagvormittag tiefer

Das Papier von Airbus SE (ex EADS) befand sich um 09:22 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,1 Prozent auf 115,36 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 114,88 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 115,12 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 11.587 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

Am 25.01.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 122,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 5,44 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 03.10.2022 bei 86,53 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie 33,32 Prozent sinken.

Analysten bewerten die Airbus SE (ex EADS)-Aktie im Durchschnitt mit 145,25 EUR.

Airbus SE (ex EADS) ließ sich am 28.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,85 EUR gegenüber 0,51 EUR im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Airbus SE (ex EADS) 13.309,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 26,54 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 10.518,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 16.02.2023 veröffentlicht. Schätzungsweise am 15.02.2024 dürfte Airbus SE (ex EADS) die Q4 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Airbus SE (ex EADS)-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 4,89 EUR fest.

