Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) zeigt sich am Vormittag gestärkt

Kursverlauf

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Die Aktionäre schickten das Papier von Airbus SE (ex EADS) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 149,50 EUR.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 149,50 EUR. In der Spitze legte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 150,04 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 150,04 EUR. Zuletzt wechselten 3.961 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

Am 23.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 150,70 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie mit einem Kursplus von 0,80 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.02.2023 (112,02 EUR). Mit einem Kursverlust von 25,07 Prozent würde die Airbus SE (ex EADS)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 151,25 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Airbus SE (ex EADS) am 08.11.2023. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,02 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,85 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 14.897,00 EUR – ein Plus von 11,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Airbus SE (ex EADS) 13.309,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.02.2024 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 13.02.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 5,54 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

Airbus-Aktie wenig beeindruckt: United Airlines offenbar wegen Boeing-Verzögerungen in Gesprächen mit Airbus

Airbus-Aktie etwas fester: Airbus baut mit Tata Endmontagelinie für Hubschrauber in Indien

Berkshire Hathaway-Tochter im Blick: Wirkt sich das Boeing-Desaster auf die Geschäfte von Warren Buffett aus?