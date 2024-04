Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) zeigt sich am Dienstagnachmittag fester

So entwickelt sich Airbus SE (ex EADS)

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Zuletzt ging es für das Airbus SE (ex EADS)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 156,60 EUR.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 156,60 EUR. Im Tageshoch stieg die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 156,94 EUR. Bei 156,20 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 129.243 Airbus SE (ex EADS)-Aktien gehandelt.

Am 27.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 172,82 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 10,36 Prozent könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 120,08 EUR am 12.05.2023. Der derzeitige Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie liegt somit 30,41 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 1,80 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,41 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 179,38 EUR.

Am 25.04.2024 äußerte sich Airbus SE (ex EADS) zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,76 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,13 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 37,85 Prozent auf 12,83 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Airbus SE (ex EADS) 20,64 Mrd. EUR umgesetzt.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Airbus SE (ex EADS) wird am 30.07.2024 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 30.07.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 6,57 EUR je Aktie belaufen.

