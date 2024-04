Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Dienstagvormittag gesucht

Aktienentwicklung

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 156,44 EUR zu.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Airbus SE (ex EADS) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 156,44 EUR. In der Spitze legte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 156,74 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 156,20 EUR. Zuletzt wechselten 5.542 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

Am 27.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 172,82 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 10,47 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.05.2023 bei 120,08 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie 30,28 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,80 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,41 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 179,38 EUR.

Am 25.04.2024 lud Airbus SE (ex EADS) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 22,89 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 20,64 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Airbus SE (ex EADS) am 30.07.2024 vorlegen. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Airbus SE (ex EADS) rechnen Experten am 30.07.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 6,57 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

Airbus- und Boeing-Aktien uneins: Turkish Airlines plant wohl noch mehr Jets zu bestellen

Atos-Aktie zweistellig im Plus: Französischer Staat will manche Teile des kriselnden IT-Konzerns Atos übernehmen

Airbus-Aktie in Rot: Airbus verdient weniger als angenommen