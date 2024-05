Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Nachmittag stärker

So bewegt sich Airbus SE (ex EADS)

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Airbus SE (ex EADS) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,9 Prozent auf 159,90 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie konnte um 15:53 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,9 Prozent auf 159,90 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bisher bei 159,90 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 156,32 EUR. Zuletzt wechselten 103.078 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

Am 27.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 172,82 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Airbus SE (ex EADS)-Aktie 8,08 Prozent zulegen. Am 24.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 120,24 EUR. Der aktuelle Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ist somit 24,80 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,43 EUR, nach 1,80 EUR im Jahr 2023. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 179,38 EUR aus.

Am 25.04.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,76 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,59 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 12,83 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11,76 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Airbus SE (ex EADS) am 30.07.2024 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 30.07.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 6,55 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

DAX 40-Wert Airbus SE (ex EADS)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Airbus SE (ex EADS) von vor 10 Jahren eingefahren

DAX 40-Titel Airbus SE (ex EADS)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Airbus SE (ex EADS) von vor 5 Jahren abgeworfen

Airbus-Aktie profitiert von Rekordbestellung von Saudi-Arabiens staatlicher Airline Saudia