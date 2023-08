Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) tendiert am Mittwochmittag schwächer

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 131,80 EUR abwärts.

Das Papier von Airbus SE (ex EADS) gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 131,80 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 131,62 EUR ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 133,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 44.815 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

Am 25.07.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 138,72 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 5,25 Prozent Plus fehlen der Airbus SE (ex EADS)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 86,53 EUR erreichte der Anteilsschein am 04.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 34,35 Prozent würde die Airbus SE (ex EADS)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 140,78 EUR für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

Am 26.07.2023 lud Airbus SE (ex EADS) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 15.900,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 32,50 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Airbus SE (ex EADS) einen Umsatz von 12.000,00 EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 08.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Airbus SE (ex EADS)-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 30.10.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,63 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie belaufen.

