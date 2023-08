Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) reagiert am Nachmittag positiv

Airbus SE (ex EADS) im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Airbus SE (ex EADS). Das Papier von Airbus SE (ex EADS) konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 133,80 EUR.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 133,80 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 133,80 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 133,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 87.032 Airbus SE (ex EADS)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.07.2023 bei 138,72 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,68 Prozent über dem aktuellen Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 04.10.2022 Kursverluste bis auf 86,53 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie 35,33 Prozent sinken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 140,78 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Airbus SE (ex EADS) am 26.07.2023 vor. Umsatzseitig wurden 15.900,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Airbus SE (ex EADS) 12.000,00 EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Airbus SE (ex EADS) am 08.11.2023 präsentieren. Experten kalkulieren am 30.10.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von Airbus SE (ex EADS).

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Airbus SE (ex EADS)-Aktie in Höhe von 5,63 EUR im Jahr 2023 aus.

