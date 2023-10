Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Nachmittag im Plus

So entwickelt sich Airbus SE (ex EADS)

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Airbus SE (ex EADS) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 125,86 EUR.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 125,86 EUR. In der Spitze legte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 126,66 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 125,20 EUR. Bisher wurden heute 97.749 Airbus SE (ex EADS)-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (138,72 EUR) erklomm das Papier am 25.07.2023. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 10,22 Prozent. Am 29.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 103,74 EUR. Mit einem Kursverlust von 17,58 Prozent würde die Airbus SE (ex EADS)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 143,44 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Airbus SE (ex EADS) am 27.07.2023. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,34 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,85 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat Airbus SE (ex EADS) im vergangenen Quartal 15.900,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 19,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Airbus SE (ex EADS) 13.309,00 EUR umsetzen können.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.11.2023 veröffentlicht.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Airbus SE (ex EADS)-Gewinn in Höhe von 5,63 EUR je Aktie aus.

