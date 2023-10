Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Montagvormittag auf grünem Terrain

Notierung im Fokus

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Airbus SE (ex EADS)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 125,68 EUR nach oben.

Um 09:05 Uhr wies die Airbus SE (ex EADS)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 125,68 EUR nach oben. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 125,72 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 125,20 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 6.643 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.07.2023 bei 138,72 EUR. Der aktuelle Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ist somit 10,38 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 29.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 103,74 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 17,46 Prozent würde die Airbus SE (ex EADS)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten bewerten die Airbus SE (ex EADS)-Aktie im Durchschnitt mit 143,44 EUR.

Airbus SE (ex EADS) veröffentlichte am 27.07.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 1,34 EUR gegenüber 0,85 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Airbus SE (ex EADS) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 15.900,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 19,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 13.309,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Airbus SE (ex EADS) am 08.11.2023 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Airbus SE (ex EADS)-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 5,63 EUR fest.

