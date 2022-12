Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) büßt am Freitagnachmittag ein

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie notierte um 04:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 111,38 EUR. In der Spitze büßte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 110,84 EUR ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 111,70 EUR. Zuletzt wechselten 117.865 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

Bei 121,06 EUR markierte der Titel am 05.01.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 8,00 Prozent Plus fehlen der Airbus SE (ex EADS)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 03.10.2022 bei 86,53 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 28,72 Prozent.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 149,80 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Airbus SE (ex EADS) am 28.10.2022. Das EPS lag bei 0,85 EUR. Im letzten Jahr hatte Airbus SE (ex EADS) einen Gewinn von 0,51 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz wurden 13.309,00 EUR gegenüber 10.518,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 16.02.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von Airbus SE (ex EADS) veröffentlicht werden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 4,91 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

Airbus-Aktie dreht ins Minus: Barclays belässt Airbus auf "Overweight"

Airbus-Aktie freundlich: Entwicklung des Luftkampfsystems FCAS schreitet voran

Boeing-Aktie stärker: United Airlines erwirbt mindestens 100 Dreamliner - Absatzplus im November

Ausgewählte Hebelprodukte auf Airbus SE (ex EADS) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbus SE (ex EADS) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbus SE (ex EADS)

Bildquellen: Airbus