Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Mittwochnachmittag tiefer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 148,34 EUR.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:53 Uhr 1,1 Prozent im Minus bei 148,34 EUR. Der Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 148,34 EUR nach. Bei 150,12 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 92.170 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (151,30 EUR) erklomm das Papier am 30.01.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,00 Prozent. Am 07.02.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 112,02 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,48 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 151,25 EUR.

Airbus SE (ex EADS) ließ sich am 08.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,02 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Airbus SE (ex EADS) 0,85 EUR je Aktie verdient. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Airbus SE (ex EADS) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,93 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 14.897,00 EUR im Vergleich zu 13.309,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 15.02.2024 terminiert. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 13.02.2025 erwartet.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Airbus SE (ex EADS) ein EPS in Höhe von 5,53 EUR in den Büchern stehen haben wird.

