Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) tendiert am Vormittag tiefer

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 149,66 EUR ab.

Um 09:06 Uhr ging es für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 149,66 EUR. Bei 149,50 EUR markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 150,12 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 7.716 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

Am 30.01.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 151,30 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie liegt somit 1,08 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 07.02.2023 Kursverluste bis auf 112,02 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie damit 33,60 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 151,25 EUR für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

Am 08.11.2023 äußerte sich Airbus SE (ex EADS) zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,02 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,85 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Airbus SE (ex EADS) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,93 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 14.897,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 13.309,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 15.02.2024 dürfte Airbus SE (ex EADS) Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 13.02.2025.

In der Airbus SE (ex EADS)-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 5,53 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

