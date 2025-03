Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE am Montagvormittag mit negativen Vorzeichen

Kursverlauf

Die Aktie von Airbus SE gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Airbus SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 164,18 EUR ab.

Die Aktie verlor um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 164,18 EUR. In der Spitze büßte die Airbus SE-Aktie bis auf 163,34 EUR ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 164,76 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 17.418 Airbus SE-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 03.03.2025 auf bis zu 177,36 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 8,03 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 09.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 124,74 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Airbus SE-Aktie mit einem Verlust von 24,02 Prozent wieder erreichen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,00 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,64 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 181,33 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Airbus SE am 20.02.2025 vor. Das EPS wurde auf 3,07 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,85 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 24,72 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 22,89 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 30.04.2025 dürfte Airbus SE Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 06.05.2026 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Airbus SE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 6,67 EUR fest.

