Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) verbilligt sich am Mittag

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,6 Prozent auf 156,50 EUR ab.

Um 11:48 Uhr ging es für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,6 Prozent auf 156,50 EUR. Das Tagestief markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 155,46 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 159,42 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 100.110 Airbus SE (ex EADS)-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 27.03.2024 auf bis zu 172,82 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie damit 9,44 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 120,24 EUR fiel das Papier am 24.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 23,17 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,80 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,43 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 179,38 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Airbus SE (ex EADS) am 25.04.2024 vor. In Sachen EPS wurden 0,76 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Airbus SE (ex EADS) 0,59 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,07 Prozent auf 12,83 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11,76 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Airbus SE (ex EADS) wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 30.07.2024 vorlegen. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 30.07.2025 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Airbus SE (ex EADS) einen Gewinn von 6,55 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

DAX 40-Wert Airbus SE (ex EADS)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Airbus SE (ex EADS) von vor 10 Jahren eingefahren

DAX 40-Titel Airbus SE (ex EADS)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Airbus SE (ex EADS) von vor 5 Jahren abgeworfen

Airbus-Aktie profitiert von Rekordbestellung von Saudi-Arabiens staatlicher Airline Saudia