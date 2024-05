Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) tritt am Freitagvormittag auf der Stelle

Aktie im Blick

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 159,20 EUR an der Tafel.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie zeigte sich um 09:05 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 159,20 EUR. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie zog in der Spitze bis auf 159,42 EUR an. Bei 159,10 EUR markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 159,42 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 8.242 Airbus SE (ex EADS)-Aktien umgesetzt.

Bei 172,82 EUR markierte der Titel am 27.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,56 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 24.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 120,24 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 24,47 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,80 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,43 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 179,38 EUR aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Airbus SE (ex EADS) am 25.04.2024. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,76 EUR, nach 0,59 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,07 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 12,83 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 11,76 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 30.07.2024 terminiert. Experten kalkulieren am 30.07.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Airbus SE (ex EADS).

In der Airbus SE (ex EADS)-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 6,55 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

DAX 40-Wert Airbus SE (ex EADS)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Airbus SE (ex EADS) von vor 10 Jahren eingefahren

DAX 40-Titel Airbus SE (ex EADS)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Airbus SE (ex EADS) von vor 5 Jahren abgeworfen

Airbus-Aktie profitiert von Rekordbestellung von Saudi-Arabiens staatlicher Airline Saudia