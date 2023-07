Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Anleger schicken Airbus SE (ex EADS) am Montagmittag ins Plus

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Im XETRA-Handel gewannen die Airbus SE (ex EADS)-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Das Papier von Airbus SE (ex EADS) legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 133,94 EUR. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 134,16 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 134,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 42.471 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

Bei 138,72 EUR markierte der Titel am 25.07.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie liegt somit 3,45 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 04.10.2022 auf bis zu 86,53 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,40 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 140,78 EUR.

Am 26.07.2023 lud Airbus SE (ex EADS) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 32,50 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 15.900,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 12.000,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 08.11.2023 erwartet. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Airbus SE (ex EADS)-Anleger Experten zufolge am 30.10.2024 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Airbus SE (ex EADS) im Jahr 2023 5,61 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

