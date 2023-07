Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Montagvormittag gesucht

Kurs der Airbus SE (ex EADS)

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Airbus SE (ex EADS) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 133,66 EUR.

Um 09:05 Uhr konnte die Aktie von Airbus SE (ex EADS) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 133,66 EUR. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie zog in der Spitze bis auf 134,04 EUR an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 134,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 11.219 Airbus SE (ex EADS)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 25.07.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 138,72 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ist somit 3,79 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 04.10.2022 Kursverluste bis auf 86,53 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Airbus SE (ex EADS)-Aktie derzeit noch 35,26 Prozent Luft nach unten.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 140,78 EUR an.

Am 26.07.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Auf der Umsatzseite hat Airbus SE (ex EADS) im vergangenen Quartal 15.900,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 32,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Airbus SE (ex EADS) 12.000,00 EUR umsetzen können.

Die Airbus SE (ex EADS)-Bilanz für Q3 2023 wird am 08.11.2023 erwartet. Die Veröffentlichung der Airbus SE (ex EADS)-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 30.10.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 5,61 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick

Airbus-Aktie rutscht dennoch ab: Airbus bestätigt nach Gewinnanstieg im 2. Quartal Prognose

DAX 40-Papier Airbus SE (ex EADS)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Investition in Airbus SE (ex EADS) abgeworfen