Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Mittag im Aufwind

So entwickelt sich Airbus SE (ex EADS)

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 135,12 EUR zu.

Um 11:48 Uhr ging es für das Airbus SE (ex EADS)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 135,12 EUR. Bei 135,72 EUR erreichte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 134,30 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 42.011 Airbus SE (ex EADS)-Aktien umgesetzt.

Am 25.07.2023 markierte das Papier bei 138,72 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,66 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 04.10.2022 auf bis zu 86,53 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 35,96 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 140,78 EUR.

Am 26.07.2023 lud Airbus SE (ex EADS) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 15.900,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 32,50 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Airbus SE (ex EADS) einen Umsatz von 12.000,00 EUR eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Airbus SE (ex EADS) am 08.11.2023 präsentieren. Am 30.10.2024 wird Airbus SE (ex EADS) schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Airbus SE (ex EADS)-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 5,61 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

