Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,5 Prozent auf 135,90 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Airbus SE (ex EADS) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 1,5 Prozent auf 135,90 EUR. In der Spitze gewann die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 136,14 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 134,30 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Airbus SE (ex EADS)-Aktien beläuft sich auf 103.215 Stück.

Bei einem Wert von 138,72 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.07.2023). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Airbus SE (ex EADS)-Aktie 2,08 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 86,53 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (04.10.2022). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 36,33 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 140,78 EUR.

Airbus SE (ex EADS) veröffentlichte am 26.07.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Umsatz wurde auf 15.900,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 12.000,00 EUR umgesetzt worden waren.

Airbus SE (ex EADS) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 08.11.2023 präsentieren. Airbus SE (ex EADS) dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 30.10.2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Airbus SE (ex EADS) im Jahr 2023 5,61 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

