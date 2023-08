Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) zieht am Donnerstagvormittag an

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Airbus SE (ex EADS)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 134,20 EUR.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 134,20 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bisher bei 134,40 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 134,30 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4.081 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (138,72 EUR) erklomm das Papier am 25.07.2023. Derzeit notiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie damit 3,26 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 86,53 EUR erreichte der Anteilsschein am 04.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie damit 55,09 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 140,78 EUR aus.

Am 26.07.2023 legte Airbus SE (ex EADS) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Beim Umsatz wurden 15.900,00 EUR gegenüber 12.000,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 08.11.2023 erwartet. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Airbus SE (ex EADS)-Anleger Experten zufolge am 30.10.2024 werfen.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Airbus SE (ex EADS)-Gewinn in Höhe von 5,61 EUR je Aktie aus.

