Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) büßt am Montagmittag ein

Um 12:22 Uhr fiel die Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 109,54 EUR ab. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie sank bis auf 108,46 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 110,00 EUR. Bisher wurden heute 122.786 Airbus SE (ex EADS)-Aktien gehandelt.

Am 05.01.2022 erreichte der Anteilsschein mit 121,06 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 9,52 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 03.10.2022 (86,53 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie 26,59 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 142,00 EUR.

Am 28.10.2022 hat Airbus SE (ex EADS) die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 0,85 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Airbus SE (ex EADS) 0,51 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite standen 13.309,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10.518,00 EUR umgesetzt.

Die Airbus SE (ex EADS)-Bilanz für Q4 2022 wird am 16.02.2023 erwartet. Am 01.11.2023 wird Airbus SE (ex EADS) schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2023 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 4,97 EUR je Aktie belaufen.

