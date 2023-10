Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Anleger trennen sich am Dienstagnachmittag vermehrt von Airbus SE (ex EADS)

So bewegt sich Airbus SE (ex EADS)

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Airbus SE (ex EADS) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 125,42 EUR.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie wies um 15:50 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 125,42 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 124,80 EUR. Bei 126,86 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 170.655 Airbus SE (ex EADS)-Aktien umgesetzt.

Am 25.07.2023 markierte das Papier bei 138,72 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 10,60 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.12.2022 (107,04 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Airbus SE (ex EADS)-Aktie derzeit noch 14,65 Prozent Luft nach unten.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 143,44 EUR für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie aus.

Am 27.07.2023 hat Airbus SE (ex EADS) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 1,34 EUR gegenüber 0,85 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Airbus SE (ex EADS) mit einem Umsatz von insgesamt 15.900,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13.309,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 19,47 Prozent gesteigert.

Airbus SE (ex EADS) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 08.11.2023 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 5,63 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

