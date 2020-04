Airbus arbeitet an Umrüstung von Verkehrsmachinen für Luftfracht

Von Cristina Roca

TOULOUSE (Dow Jones)--Der Flugzeugbauer Airbus arbeitet daran, einige Verkehrsflugzeuge so umzurüsten, dass sie während der Coronavirus-Pandemie für den Transport von Luftfracht eingesetzt werden können. Der Konzern mit Sitz in Toulouse in Frankreich teilte mit, er arbeite an einer Modifizierung für Maschinen der A330. und A350-Familie. Diese werde Fluggesellschaften ermöglichen, die Passagiersitze zu entfernen und Frachtpaletten auf den Sitzschienen des Kabinenbodens zu installieren.

Dies wird zur betrieblichen Kontinuität beitragen und der weltweiten Knappheit an sogenannten "Bauchfracht"-Kapazitäten - also Frachträumen der Linienflugzeuge - entgegenwirken, da wegen der Pandemie derzeit weltweit viele Maschinen am Boden bleiben.

