Airbus bietet für Beteiligung an Atos-Cybersicherheitssparte Evidian

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

Heute im Fokus

DAX fester -- Asiens Börsen im Plus -- Commerzbank hat Gewinn 2022 mehr als verdreifacht -- Airbus verdient mehr als erwartet -- HELLA, Lufthansa, Fraport, Nordex im Fokus

Renault will höhere Profitabilität erreichen - Zahlt trotz Verlust wieder Dividende. Nestlé 2022 mit Gewinneinbruch - Umsatz gestiegen. Gasspeicher in Deutschland zu 72,2 Prozent gefüllt - Füllstände weiter rückläufig. EZB-Präsidentin Lagarde bekräftigt Notwendigkeit weiterer Zinserhöhungen. Aurubis investiert hunderte Millionen in Elektrolyse-Ausbau in Pirdop.