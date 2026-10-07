Airbus erhält Auftrag für 10 Flugzeuge von Biman Bangladesh Airlines
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Von Mauro Orru
DOW JONES--Biman Bangladesh Airlines hat Airbus Festaufträge für zehn Flugzeuge erteilt, um die eigene Flotte zu erweitern. Wie der europäische Flugzeugbauer mitteilte, umfasst die Bestellung vier Großraumflugzeuge des Typs A350-900 sowie sechs Schmalrumpfflugzeuge des Typs A321neo. Finanzielle Details nannte das Unternehmen nicht. Die Flugzeuge sollen für Verbindungen nach Nordamerika sowie zu wichtigen Zielen in Europa und im Nahen Osten eingesetzt werden.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/DJN/brb
(END) Dow Jones Newswires
October 07, 2026 13:11 ET (17:11 GMT)
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