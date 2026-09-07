Airbus erhält Auftrag für 15 A320neo von Air Cairo
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Von Mauro Orru
DOW JONES--Airbus hat einen Auftrag aus Ägypten an Land gezogen. Wie der Konzern mitteilte, hat Air Cairo 15 Maschinen des Typs A320neo bestellt. Finanzielle Details zu der Bestellung, die bei der El Alamein International Airshow unterzeichnet wurde, nannte Airbus nicht.
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September 08, 2026 11:34 ET (15:34 GMT)
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