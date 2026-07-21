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Airbus erhält Auftrag über 10 A220-300s von BermudAir

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Von Mauro Orru

DOW JONES--Airbus hat bei der Farnborough International Airshow einen Auftrag von BermudAir erhalten. Wie Airbus mitteilte, hat die Airline 10 Exemplare der A220-300 bestellt. Nach Konzernangeben war die Bestellung bereits im Orderbuch für das erste Halbjahr vorhanden, werde nun aber während der Luftfahrtmesse veröffentlicht.

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Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

July 22, 2026 09:02 ET (13:02 GMT)

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DatumRatingAnalyst
13:31 Airbus SE Outperform RBC Capital Markets
11:56 Airbus SE Kaufen Landesbank Baden-Württemberg (LBBW)
11:41 Airbus SE Buy UBS AG
10:56 Airbus SE Buy Deutsche Bank AG
09:36 Airbus SE Kaufen DZ BANK