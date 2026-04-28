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Airbus erhält im April 28 Flugzeug-Bestellungen

07.05.26 18:58 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
183,20 EUR -4,84 EUR -2,57%
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DOW JONES--Airbus hat im April Bestellungen für 28 Flugzeuge erhalten. Wie der Konzern mitteilte, lieferte er gleichzeitig 67 Maschinen an 39 Kunden aus. Dieses Jahr hat er damit bisher 181 Flugzeuge ausgeliefert. Die Bestellungen summierten sich in den ersten vier Monaten auf brutto 436, abzüglich Stornierungen waren es 405.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/flf

(END) Dow Jones Newswires

May 07, 2026 12:59 ET (16:59 GMT)

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21.04.2026Airbus SE HoldJefferies & Company Inc.
15.04.2026Airbus SE HoldJefferies & Company Inc.
09.04.2026Airbus SE HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
31.10.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.10.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.09.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.08.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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