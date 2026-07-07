Airbus erwartet annähernde Verdopplung der Flugreisenden bis 2045

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DOW JONES--Der Flugzeughersteller Airbus geht davon aus, dass sich der Luftverkehr bis zum Jahr 2045 auf etwa 10 Milliarden Passagiere pro Jahr mehr als verdoppeln wird. Für die nächsten 20 Jahre prognostiziert Airbus in seiner Langfristprognose einen Bedarf von 42.060 Flugzeugen. Demnach bleibt das Wachstum des Passagieraufkommens widerstandsfähig. Kurzfristige Störungen wie regionale Konflikte und hohe Treibstoffpreise würden die Nachfrage langfristig nicht dämpfen, hieß es. Bis 2045 erwartet Airbus ein Wachstum der Mittelschicht, also der demografischen Gruppe, die am ehesten fliegt, um 1,4 Milliarden Menschen.

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