Airbus hält Auslieferungsziel für Verkehrsflugzeuge 2022 nicht länger aufrecht

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Flugzeugbauer Airbus hält sein Auslieferungsziel für Verkehrsflugzeuge 2022 nicht mehr aufrecht. Auf der Grundlage der im November erfolgten Auslieferungen von 68 Verkehrsflugzeugen und des komplexen Betriebsumfelds halte man das Ziel, "rund 700" Verkehrsflugzeuge auszuliefern, nun für unerreichbar, teilte Airbus mit. Allerdings werde nicht erwartet, dass die endgültige Zahl wesentlich unter dem Ziel von "rund 700" Auslieferungen liegen wird. Per Ende November lagen die Auslieferungen bei 565 Flugzeugen.

Airbus bekräftigte die Finanzprognosen, die bei Veröffentlichung der Neunmonatszahlen genannt wurden. Der freie Cashflow (FCF) vor Fusionen und Akquisitionen (M&A) sowie Kundenfinanzierungen soll im Gesamtjahr dank des üblichen Endspurts bei den Flugzeugauslieferungen rund 4,5 Milliarden Euro erreichen. Das bereinigte EBIT soll 2022 weiterhin auf 5,5 Milliarden Euro steigen, von 4,87 Milliarden Euro im vergangenen Jahr.

Zudem erklärte Airbus, die Hochlaufgeschwindigkeit der A320-Familie für die Jahre 2023 und 2024 auf 65 anzupassen. Airbus hält an dem Ziel fest, bis zur Mitte des Jahrzehnts 75 zu erreichen.

Der Auftragseingang und die Auslieferungen von Airbus-Verkehrsflugzeugen für 2022 sollen am 10. Januar 2023 bekannt gegeben werden. Die Ergebnisse für das Gesamtjahr will Airbus am 16. Februar 2023 veröffentlichen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/cbr/brb

(END) Dow Jones Newswires

December 06, 2022 12:07 ET (17:07 GMT)