Airbus-Hauptversammlung soll Obermann in den Verwaltungsrat holen

AMSTERDAM (dpa-AFX) - Der frühere Telekom-Chef René Obermann soll an diesem Mittwoch in den Verwaltungsrat von Airbus (Airbus SE (ex EADS)) berufen werden. Darüber entscheidet die Hauptversammlung des europäischen Luftfahrt- und Rüstungskonzerns in Amsterdam (ab 13.30 Uhr). Der Verwaltungsrat ist für den Kurs des Unternehmens verantwortlich und steuert auch die Suche nach dem Nachfolger von Konzernchef Tom Enders, der in einem Jahr aus dem Amt scheidet. Insgesamt laufen die Mandate von vier Mitgliedern des 12-köpfigen Gremiums ab, bei dreien davon ist ein Personalwechsel geplant.

Airbus hatte seinen Gewinn im vergangenen Jahr trotz neuer Probleme mit dem Militär-Transportflieger A400M und Triebwerken für seine Mittelstreckenjets fast verdreifacht. Zudem wird der Konzern von Korruptionsermittlungen in Frankreich und Großbritannien erschüttert, Enders selbst hatte vor der Möglichkeit erheblicher Strafen gewarnt./sku/DP/fba