Airbus Helicopters übernimmt Wartungsgeschäft von ZF

DONAUWÖRTH/KASSEL (dpa-AFX) - Airbus (Airbus SE (ex EADS)) Helicopters übernimmt das Wartungsgeschäft von ZF Luftfahrttechnik. Airbus-Helicopters-Vorstandschef Bruno Even sagte am Dienstagabend, damit "können wir unser Serviceangebot für unsere Kunden, einschließlich wichtiger Partner wie der Bundeswehr , verbessern".

ZF Luftfahrttechnik wartet den Großteil der Hubschrauberflotte der Bundeswehr, hat das H135-Hauptgetriebe und das "Tiger"-Heckrotorgetriebe geliefert und ist am H145-Programm beteiligt.

ZF-Friedrichshafen-Vorstand Wilhelm Rehm sagte: "Mit Airbus als neuem Mutterunternehmen ergeben sich hervorragende Perspektiven." ZF Luftfahrttechnik setzte im vergangenen Jahr 85 Millionen Euro um. Das Unternehmen sitzt in Kassel-Calden und beschäftigt 370 Mitarbeiter./rol/DP/mis