Airbus kämpft mit Auslieferungsziel - Mehr Gewinn als erwartet

München (Reuters) - Der europäische Flugzeugbauer Airbus hat trotz der massiven Anlaufschwierigkeiten mit dem Modell "A320neo" in den ersten neun Monaten besser abgeschnitten als erwartet.

Der Umsatz stieg um sechs Prozent auf 40,4 Milliarden Euro, das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) hat sich auf 2,74 (2017: 1,21) Milliarden Euro mehr als verdoppelt, wie Airbus am Mittwoch in Toulouse mitteilte. Der Boeing-Rivale übertraf damit die Erwartungen der meisten Analysten. Für das Gesamtjahr peilt Airbus weiterhin ein bereinigtes Ebit von rund fünf Milliarden Euro an, weil der Verlust aus der Übernahme des A220-Programms von Bombardier geringer ausfällt als gedacht.

Am Ziel, in diesem Jahr rund 800 Flugzeuge auszuliefern, macht Airbus Abstriche. Das Ziel könne nur erreicht werden, wenn man die ersten 18 A220 hinzuzähle, erklärte das Unternehmen. In den ersten neun Monaten wurden 503 (454) Maschinen ausgeliefert, darunter 222 A320neo. "Auch wenn wir mehr Flugzeuge ausgeliefert haben als ein Jahr zuvor, haben wir noch viel zu tun, um unsere Zusagen einzuhalten", sagte der scheidende Vorstandschef Tom Enders. Das Auslieferungsziel sei schwerer erreichbar geworden.